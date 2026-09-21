"Avvelenato": questo lo stato d'animo di Allegri a fine gara

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Il pareggio per 1-1 sul campo della Fiorentina lascia più di qualche rimpianto in casa Napoli e soprattutto non soddisfa Massimiliano Allegri. Il Corriere della Sera, in un pezzo dedicato al momento degli azzurri, descrive con una parola molto netta lo stato d’animo dell’allenatore al termine della sfida del Franchi: «Avvelenato». Secondo il quotidiano, non è soltanto il risultato a infastidire Allegri. Il pareggio viene definito «un brodino tiepido», incapace di cambiare il giudizio su un avvio di stagione complicato e, soprattutto, di mostrare finalmente una squadra modellata secondo le caratteristiche del proprio tecnico.

Napoli, Allegri cerca il suo “muso”: poca cattiveria e troppi errori

Il Corriere della Sera sottolinea infatti come il Napoli non abbia ancora raggiunto quella solidità che dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza delle squadre di Allegri. Gli azzurri faticano anche a gestire il vantaggio e a chiudere le partite quando ne hanno l'opportunità. C'è poi il tema della cattiveria agonistica e della capacità di leggere i diversi momenti della gara. «Cattiva, maliziosa? No, il suo “muso” non ha questa espressione, anzi», scrive il quotidiano, evidenziando uno degli aspetti che maggiormente starebbero contrariando l'allenatore.

Il problema riguarda anche la fase offensiva. Il Napoli riesce a costruire occasioni, ma troppo spesso manca nella scelta decisiva: «Il Napoli concede troppo e pur creando tante occasioni sbaglia la scelta finale».

Una difficoltà che si riflette inevitabilmente sulla produzione offensiva. E, come evidenzia ancora il Corriere della Sera, non si tratta di una problematica comparsa soltanto a Firenze: «Ha difficoltà a far gol, e non è un difetto dell'ultima ora».