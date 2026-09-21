Flop Napoli, Repubblica: già finita la luna di miele tra Allegri e lo spogliatoio

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Massimiliano Allegri furioso dopo l'1-1 tra Fiorentina e Napoli. Repubblica racconta lo sfogo del tecnico negli spogliatoi: "Dov'è il veleno?"

Il pareggio di Firenze lascia strascichi pesanti in casa Napoli. Massimiliano Allegri non avrebbe digerito soprattutto l'atteggiamento mostrato dalla squadra dopo l'1-1 contro la Fiorentina. Come racconta l'edizione online di Repubblica, il tecnico si sarebbe sentito tradito dai suoi giocatori e avrebbe manifestato tutta la propria rabbia prima davanti alle telecamere e successivamente nello spogliatoio: "Prima si è sfogato a caldo davanti alle telecamere. Poi con parole simili e una veemenza persino maggiore negli spogliatoi dello stadio Franchi, dove si è conclusa nel peggiore dei modi la breve luna di miele tra Massimiliano Allegri e i giocatori del Napoli".

Allegri alza la voce: "Dov'è il veleno?"

Il quotidiano ricostruisce anche le parole pronunciate da Allegri davanti alla squadra: "Dov'è il veleno? Dobbiamo essere molto arrabbiati per questo pareggio contro la Fiorentina, altrimenti c'è qualche problema...". Il tecnico era particolarmente contrariato per quella che Repubblica definisce "l'apparente disinvoltura con cui il suo gruppo si era invece rassegnato al grigio nulla di fatto nella trasferta in Toscana". Allegri, del resto, aveva avvertito i suoi già alla vigilia sull'importanza dell'appuntamento: "Questa è una delle gare più importanti della nostra stagione". Il pareggio del Franchi ha dunque aumentato la tensione prima della lunga sosta.