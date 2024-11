Napoli da Scudetto? Gazzetta: "Molto si deciderà dopo metà gennaio in queste 3 gare"

Il Napoli è capolista in Serie A e ha un vantaggio nella corsa rispetto a tutte le altre contendenti: non giocando le coppe, avrà meno impegni e più energie. Ma se gli azzurri riusciranno a giocarsi il titolo sarà deciso nel girone di ritorno, in un momento preciso secondo La Gazzetta dello Sport:

"Prima del ritorno con l’Inter gli ostacoli sono concentrati dopo metà gennaio. Tra il 21° e il 23° turno, però, Conte dovrà stringere i denti: Atalanta a Bergamo, Juventus in casa e poi Roma allo stadio Olimpico", si legge sulla Rosea.