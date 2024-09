Napoli fuori dalla nuova Champions, Conte risponde con una doppia seduta

Testa bassa e pedalare. Meglio ancora se indossando i paraocchi, ha sibilato infatti il tecnico leccese

Oggi inizia la nuova Champions, col Napoli che però non parteciperà dopo tanti anni vissuti da protagonista nella massima competizione europea. Sulla questione scrive così l'edizione odierna di Repubblica: "Il Napoli s’è finalmente lasciato alle spalle il momento più buio della sua storia recente: tornando a guardare dall’alto quasi tutte le sue rivali della Serie A. Agli azzurri e ai loro tifosi brucerà dunque un po’ meno vedere alla tv il debutto della nuova Champions League, che Antonio Conte ha già esorcizzato in anticipo prevedendo per oggi due sedute di allenamento a Castel Volturno.

Meglio ancora se indossando i paraocchi, ha sibilato infatti il tecnico leccese, anche se sulla scia della goleada di Cagliari i bookmakers hanno abbassato a 5 la quota per la vittoria dello scudetto di Di Lorenzo e compagni, che nell'anticipo di sabato pomeriggio (ore 18) si presenteranno con un punto di vantaggio sulla Juve a Torino".