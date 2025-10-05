Napoli-Genoa, probabili formazioni Gazzetta: la decisione su modulo e portiere
Antonio Conte pensa a un Napoli diverso per la partita contro il Genoa in programma per questo pomeriggio. Per la prima volta dall'inizio potrebbe proporre il 4-3-3, lasciando De Bruyne in panchina e lanciando Neres dall'inizio nell'attacco a tre insieme a Hojlund e all'insostituibile Politano.
Per il resto due sono i dubbi e Conte potrebbe scioglierli così: Milinkovic-Savic è in vantaggio su Meret per partire dall'inizio anche in campionato, mentre Mathias Olivera potrebbe spuntarla su Spinazzola per il ruolo di terzino sinistro. Ecco le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Thorsby, Venturino; Colombo
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro