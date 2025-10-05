Napoli-Genoa, probabili formazioni Gazzetta: la decisione su modulo e portiere

Antonio Conte pensa a un Napoli diverso per la partita contro il Genoa in programma per questo pomeriggio. Per la prima volta dall'inizio potrebbe proporre il 4-3-3, lasciando De Bruyne in panchina e lanciando Neres dall'inizio nell'attacco a tre insieme a Hojlund e all'insostituibile Politano.

Per il resto due sono i dubbi e Conte potrebbe scioglierli così: Milinkovic-Savic è in vantaggio su Meret per partire dall'inizio anche in campionato, mentre Mathias Olivera potrebbe spuntarla su Spinazzola per il ruolo di terzino sinistro. Ecco le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Thorsby, Venturino; Colombo