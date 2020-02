Napoli-Inter, le probabili della Gazzetta: Manolas-Maksimovic coppia centrale, Demme titolare

Napoli ed Inter si preparano per la sfida di stasera in programma a San Siro, valida per le semifinali di Coppa Italia. Gennaro Gattuso, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, è pronto a costruire il suo 4-3-3: Ospina confermato tra i pali, Maksimovic-Manolas coppia centrale, mentre in avanti il tridente leggero. L'Inter, invece, opta per il suo 3-5-2 con Lukaku confermato in avanti al fianco di Lautaro. Di seguito le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport:



Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Elmas, Demme, Fabiàn, Callejon, Mertens, Insigne.



Inter (3-5-2): Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Biraghi, Sensi, Brozovic, Barella, Moses, Lautaro, Lukaku.