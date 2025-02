Napoli-Inter, quanti assenti: almeno 7 e altri non sono al top

Napoli-Inter in programma sabato al Maradona sarà anche la partita degli assenti, dei tanti infortunati per i due allenatori. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sui tanti che saranno out per la super sfida scudetti.

"Out Anguissa, Mazzocchí e Neres per Conte. Inzaghi dovrà rinunciare a Darmian, Zalewski, Carlos Augusto e Sommer. Entrambi gli allenatori devono fare i conti con le assenze ma è evidente che in casa Napoli la situazione sia più pesante per diversi motivi. Olivera è al rientro ma soltanto la partita chiarirà le sue reali condizioni, Spinazzola, invece, ha superato l'esame", si legge.