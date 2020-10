Napoli-Juve, ADL valuta anche ricorsi successivi al tribunale civile: Coni, Tar e Tas

La Repubblica in edicola questa mattina dedica un approfondimento all’interno delle sue pagine sportive dopo la sentenza del giudice sportivo che ha decretato il 3-0 in favore della Juventus e inflitto il -1 al Napoli titolando: “De Laurentiis pensa anche al tribunale civile”. Il presidente dei partenopei infatti è pronto a proseguire la sua battaglia legale e farà ricorso d’urgenza alla Corte d’Appello Federale, ma valuta anche passi successivi come Coni e Tar.