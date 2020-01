Napoli-Juve, probabili formazioni Tuttosport: un dubbio in mediana, out l'ex Higuain

Cinque infortunati per il Napoli, qualcuno anche per la Juventus. Ci sarà qualche defezione da ambo le parti nel big match del San Paolo di stasera. E le formazioni sembrano fatte, pochi sono i dubbi che attanagliano i due allenatori. Per Gattuso c'è quello legato al centrocampo: meglio la trottola Lobotka o il tecnico Fabian? Per il resto confermato l'undici visto in Coppa Italia con la Lazio. Dall'altro lato non ci sarà l'ex Higuain, al quale Sarri preferisce Dybala con Ramsey sulla trequarti. Di seguito le probabili formazioni di Tuttosport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo