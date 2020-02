Napoli-Lecce, al San Paolo si abbatterà il muro dei 40mila spettatori

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per la sfida di domenica tra Napoli e Lecce. Al San Paolo, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, sono previsti più di 40 mila spettatori, nonostante non si tratti di una partita di cartello. Già introvabili i tagliandi per la parte superiore delle Curve, grazie al ritorno del tifo organizzato.