Napoli-Palermo, probabili formazioni Tuttosport: Conte rivoluziona la squadra

Antonio Conte va verso una rivoluzione di formazione per il match con il Palermo di stasera, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. L'allenatore salentino è pronto a cambiare per dieci undicesimi il suo Napoli. Anche Tuttosport lo conferma. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano piemontese.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone

PALERMO (4-3-3): Sirigu; Pierozzi, Baniya, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Appuah