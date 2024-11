Napoli-Roma già sold-out, Cds ricorda: "Terzo anello darebbe 10mila posti in più!"

In 50mila saranno al Maradona a spingere il Napoli contro la Roma alla ripresa del campionato. Da giorni sono esauriti i biglietti e l'ennesimo sold-out era persino scontato con l'entusiasmo ritrovato ed il Napoli che s'è confermato in testa alla classifica anche a Milano. Ne parla quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che - con il probabile ok ai romanisti non residenti nel Lazio - l'affluenza sarà leggermente superiore ai 50.873 presenti nell’ultima al Maradona contro l’Atalanta ed apre ad una riflessione sulla capienza.

Per media spettatori (49.833), quest’anno il Napoli è quarto in Serie A, dopo Inter (72.245), Milan (71.529) e Roma (63.164), che hanno stadi ben più capienti del Maradona. L'anno prossimo sarà il ventennale della chiusura del terzo anello, chiuso nel 2005 per motivi di sicurezza: "Se ne parla da anni, di un’eventuale riapertura, ma solo dopo sempre eventuali lavori. Ci sarebbero più posti a sedere per un pubblico che ha fame di calcio e che non fa mancare l’apporto alla propria squadra, allo stesso tempo permetterebbe al Napoli introiti maggiori, avendo la possibilità di vendere circa 10mila biglietti in più ogni partita".