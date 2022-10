"Napoli, vinci se Osi. La Roma contiene e non tira mai in porta", Cds esalta gli azzurri

"Napoli, vinci se Osi. La Roma contiene e non tira mai in porta" scrive il Corriere dello Sport commentando il successo del Napoli

"Napoli, vinci se Osi. La Roma contiene e non tira mai in porta" scrive il Corriere dello Sport commentando il successo del Napoli in casa della Roma. Partita bloccata all'Olimpico, il Napoli alla distanza è riuscito a capitalizzare e a concretizzare "la sua superiorità attuale nei confronti della Roma" grazie alla magia di Victor Osimhen. Roma quinta in classifica, scavalcata anche dalla Lazio. Una Roma che "ce l’ha messa tutta, ma non è riuscita a fare un tiro in porta in tutti i 98 minuti. Era dal 13 dicembre 2015 che non accadeva. Un dato preoccupante, che ridimensiona le ambizioni della squadra di Mourinho".