Natan ancora in panchina, Repubblica: "Lui e Ostigard insieme un rischio"

Ostigard contro il Bologna sarà riconfermato a causa dell'assenza forzata di Rrahmani e Garcia, come scrive Repubblica oggi in edicola, dovrà decidere se affidarsi subito a Natan oppure se chiedere un sacrificio (la terza partita in una settimana) a Juan Jesus. Più probabile la seconda opzione: Ostigard-Natan sarebbe un inedito assoluto e potrebbe rappresentare un rischio in vista di una trasferta da vincere per rimettersi in carreggiata e allontanare i cattivi pensieri.