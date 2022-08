Navas ha già l'accordo con Giuntoli: Psg 'bloccato' da equilibri per il nuovo FPF

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per il portiere costaricano.

Sul fronte Keylor Navas il direttore sportivo Cristiano Giuntoli rimane in attesa di capire se le parti troveranno una via di uscita, forte di un accordo verbale già esistente col giocatore e il suo agente. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per il portiere costaricano.

"Navas sa già che a Napoli con i premi arriverebbe a guadagnare 4 milioni di euro netti per due anni. E soprattutto giocherebbe la Champions da protagonista. Ma ballano almeno 10 milioni di differenza col contratto attuale ed è quello lo scoglio da superare col club qatariota. Che ora ha il problema di trovare equilibri compatibili con il nuovo fair play finanziario. Sembra incredibile a dirsi per un club che negli ultimi anni ha speso centinaia di milioni come fossero noccioline ma è così".