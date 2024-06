Necessità sugli esterni: da Mario Rui a Zanoli, il Napoli può dire addio a 3 calciatori

Per Antonio Conte la lateralità, nello sviluppo dell'azione, è molto importante. Proprio per questo ha bisogno di esterni di centrocampo

Giovanni Di Lorenzo resta un'incognita, vuole andare via ma il Napoli non ci sta all'addio e siamo al braccio di ferro. Mario Rui andrà via, così come Alessandro Zanoli. Per questo - si legge sulla Rosea - sulle corsie il Napoli ha bisogno di innesti e, tra i diversi profili, ha puntato anche Leonardo Spinazzola.