Nel pomeriggio l'esito del tampone, poi partenza per Benevento: attesa per Zielu ed Elmas

Ieri si sono sottoposti al tampone Elmas e Zielinski, la speranza di tutto il mondo Napoli è che dopo circa 20 giorni di positività al Covid-19 si siano finalmente negativizzati per poter iniziare il percorso di recupero della condizione atletica e secondo il Corriere del Mezzogiorno, oggi arriverà l’esito dei test. Il gruppo-squadra si sottoporrà in giornata al tampone. Nel tardo pomeriggio, dopo aver ricevuto i risultati, si partirà per Benevento.