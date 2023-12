Nessun caso Mazzarri, tornato da Roma in taxi e non in pullman: ecco il motivo

All'Olimpico serata nera per il Napoli e Walter Mazzarri, ma nessun caso come si era paventato nelle ultime ore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico serata nera per il Napoli e Walter Mazzarri, ma nessun caso come si era paventato nelle ultime ore. Il tecnico azzurro non ha perso il pullman della SSCNapoli. Mazzarri non è tornato a Napoli con i giocatori, ma in taxi, per motivi personali legati a dei familiari. Per comodità è tornato così, d'accordo con la società, e oggi fa sapere il club era regolarmente in campo a dirigere l'allenamento della vigilia. A rivelarlo è il Corriere dello Sport.

Vuoi seguire Tutto Napoli ma sei fuori o senza pc? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)