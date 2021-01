Nessuna bocciatura per Gattuso: "Troppo attendista, non è il vero Napoli ma non è colpa sua"

"La solita strofa del 'sono io il primo responsabile' questa volta suona male", scrive TMW in merito alla valutazione di Gennaro Gattuso. L'interpretazione è giusta, ma in attacco manca qualità. E le scelte erano obbligate. Partita bene impostata anche per la Gazzetta, seppur il suo Napoli abbia avuto troppo timore reverenziale. Diversa la lettura del Corriere dello Sport, secondo cui "quello di ieri non era il suo vero Napoli". Sulla stessa linea anche Tuttosport, che parla di Napoli troppo attendista e incapace di rimettere in piedi il match. Anche Repubblica sottolinea la mancanza di coraggio, mentre per il Corriere della Sera uno degli errori più grandi è quello di tenere il baricentro basso fin dall'inizio del match.



Le pagelle di Gattuso

TMW 6 La Gazzetta dello Sport 6 Corriere dello Sport 5,5 Tuttosport 5 la Repubblica 6 Corriere della Sera 5,5