Nessuna sorpresa con il Modena: già svelata la formazione titolare

Si avvicina il debutto stagionale del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, la squadra che sfiderà il Modena non dovrebbe presentare sorprese: Meret in porta; tris di difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; linea mediana con Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola; Politano e Kvara alle spalle di Raspadori.

