"Nessuno mi ha cercato", ma Spalletti può tornare già a gennaio: il retroscena

Anno sabbatico? Mai detto. Luciano Spalletti sta solo valutando il da farsi, oltre a godersi un meritato riposo dopo lo straordinario scudetto conquistato sulla panchina del Napoli. La Gazzetta dello Sport ha parlato del tecnico toscano che, a domanda sul suo futuro, ha risposto: "Nessuno mi ha mai cercato". Di sondaggi per lui, invece, pare che ne siano arrivati eccome: dall'Arabia, dall'Inghilterra e anche dall'Italia.

Quando Spalletti tornerà in corsa? Difficile da dire. Potrebbe tornare a gennaio, così come nella prossima stagione oppure chiudere la sua carriera con il tricolore partenopeo. La sensazione, al momento, è che il richiamo della panchina sia troppo forte e che la pausa che si è preso in questi mesi sia solo momentanea dopo la parentesi eccezionale - e per certi versi anche turbolenta - a Napoli.