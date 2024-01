Ngonge scalpita: ha impressionato Mazzarri, sarà la sorpresa contro la Lazio

Cyryl Ngonge ha una matta voglia di divertirsi. All’Olimpico può diventare la sorpresa di Mazzarri, il jolly d’attacco per spettinare la difesa

Cyryl Ngonge ha una matta voglia di divertirsi. All’Olimpico può diventare la sorpresa di Mazzarri, il jolly d’attacco per spettinare la difesa e le idee della Lazio. Ngonge ha impressionato molto Mazzarri.

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in questi giorni sta provando a mettere in difficoltà il suo allenatore perché a sinistra c’è un vuoto, con Kvaratskhelia squalificato, e lui insidia Lindstrom, che è avanti nelle gerarchie. Ngonge vuole esserci, anche a gara in corso, d’altronde sarà l’unica vera alternativa in attacco.