Niente Neres contro il Genoa, Cdm: "Solo dopo la sosta Conte ruoterà col 4-3-3"

Antonio Conte toccherà poco la formazione vista con lo Sporting Lisbona. Il tecnico del Napoli va sulle sue certezze e probabilmente solo dopo la sosta ci saranno variazioni più intense sia riguardo ai sistemi di gioco che alle rotazioni degli interpreti. Ne scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno racocntando che Neres sta crescendo di condizione, ha ritrovato lo smalto nel saltare l’uomo ed è una delle prime idee a gara in corso.

Non dal primo minuto perché Conte dovrebbe andare verso la conferma dei Fab Four e di Hojlund, reduce da una doppietta. Dopo la sosta, il Napoli giocherà sette partite in 22 giorni, ci sarà bisogno di gestire le forze e quello sarà il momento in cui Conte probabilmente comporrà il suo Napol adottando talvolta dal primo minuto l’alternativa 4-3-3. Da Neres a Noa Lang, da Elmas a Lucca, c’è un blocco Napoli che scalpita per trovare più spazio.