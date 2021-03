Non solo gli acciaccati: 5 azzurri hanno rinunciato ai due giorni di riposo

Rino Gattuso ha concesso due giorni di riposo alla squadra all'inizio di questa settimana. Lunedì e martedì gli azzurri non si sono allenati, eccezion fatta per Hirving Lozano, Kostas Manolas e Andrea Petagna, al fine di continuare il proprio percorso di recupero. A loro si sono aggiunti anche Eljif Elmas e Nikola Maksimovic, che hanno scelto di non fermarsi. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.