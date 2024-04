Non solo il ritorno di Kvara, tre novità con il Monza: le ultime di formazione

Chi sceglierà Francesco Calzona per affrontare oggi il Monza? Le ultime di formazione arrivano dal Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi sceglierà Francesco Calzona per affrontare oggi il Monza? Le ultime di formazione arrivano dal Corriere dello Sport: "Per il resto, la notizia da titolo (annunciata) è che Kvaratskhelia tornerà dal primo minuto nel tridente dopo il sabato da spettatore con l’Atalanta per i postumi della forte contrattura all’adduttore sinistro rimediata in nazionale, nella finale playoff per andare all’Europeo vinta dalla sua Georgia contro la Grecia ai rigori.

Che lui non ha calciato. Khvicha la prima novità rispetto alla Dea: lui con Osimhen e Politano in attacco. E ancora: Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo a destra, i centrali Rrahmani e Juan Jesus, e Olivera più di Mario Rui a sinistra a firmare la seconda novità. A centrocampo, la terza: Zielinski è in vantaggio su Traore per completare il tris di mediana con Lobotka e Anguissa. E il gruppo storico sarà servito".