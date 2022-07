Non solo Koulibaly: la Juve valuta diverse alternative a Kalidou

La Juve sta provando ad accelerare per Kalidou Koulibaly ma ci sono anche le alternative, come spiega oggi La Stampa.





La Juventus è pronta per rifondare la rosa. Una difesa che, con la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco oramai dietro l'angolo, cambierà profondamente. La Juve sta provando ad accelerare per Kalidou Koulibaly ma ci sono anche le alternative, come spiega oggi La Stampa.

Sii va da Presnel Kimpembe del PSG a Bremer del Torino passando da Nikola Milenkovic della Fiorentina mentre per completare il reparto potrebbe arrivare Francesco Acerbi, in uscita gratuita dalla Lazio.