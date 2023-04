Non solo Lega Serie A, anche la FIGC apre la sua tv. Ma per adesso niente azzurri di Mancini

TuttoNapoli.net

Non solo Lega Serie A: come riporta Repubblica, infatti, anche la FIGC è pronta a dotarsi di una propria struttura di trasmissione in streaming degli eventi, una sorta di tv della Federcalcio on demand. Saranno trasmesse lì le partite delle nazionali italiane giovanili, ma ci sarà anche un archivio dedicato ai grandi appuntamenti del passato.

Fuori dalla trasmissione, almeno per qualche anno, gli incontri dell'Italia di Mancini, i cui diritti televisivi sono regolati da UEFA e FIFA. I prodotti di punta del nuovo canale saranno perciò i giovanissimi talenti in maglia azzurra, ma anche le varie selezioni femminili italiane. I numeri suggeriscono ad esempio che Italia-Ucraina U21, trasmessa online lo scorso 27 marzo, abbia superato molte partite di Serie A come numero di spettatori.