Non solo Lukaku: anche altri due neoacquisti possono partire dal 1' a Cagliari

Oltre a Romelu Lukaku, ci sono altri due nuovi acquisti che puntano a una maglia da titolare contro il Cagliari. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Scott McTominay, autore di due reti in altrettante partite con la Nazionale scozzese, ha lanciato segnali promettenti al tecnico, candidandosi per una maglia da titolare a scapito di Anguissa, il quale rientrerà solo tra oggi e domani dall’impegno con il Camerun.

Anche David Neres, come McTominay, ha l’ambizione di partire titolare. Il brasiliano, dopo aver fornito due assist in due partite, ha approfittato dei giorni di riposo per migliorare la propria condizione".