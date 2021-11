Non solo Mertens e Petagna: Spalletti studia un'altra soluzione per sostituire Osimhen

Con l'infortunio di Victor Osimhen Luciano Spalletti ha perso il centravanti capace di dare profondità alla squadra e attaccare lo spazio. Dries Mertens e Andrea Petagna sono attaccanti con caratteristiche diverse, saranno le prime soluzioni per rimpiazzare il nigeriano, ma l'allenatore di Certaldo sta studiando anche opzioni, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Pensiamo a Lozano che per caratteristiche è l’uomo che può garantire la velocità in profondità, arma in più di Osimhen. Già a Marassi contro il Genoa - allora mancavano sia Osimhen sia Mertens - Spalletti lo utilizzò più accentrato, scambiandolo di posizione con Insigne. Potrebbe essere un’alternativa a quelle di base che vedranno Mertens e Petagna alternarsi nel ruolo di centravanti, con capitan Insigne ovviamente più responsabilizzato".