Non solo Osimhen: Juric teme anche altri due azzurri e prepara la difesa

Non c'è soltanto Victor Osimhen a spaventare Ivan Juric in vista di Napoli-Torino, ma anche gli altri attaccanti azzurri. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Oltre ai 4 gol di Osimhen, vanno tenuti presente i 2 di Insigne e i 2 di Lozano, che giocano ai fianchi del centravanti. Sulla destra Juric deve scegliere tra il rientro di Djidji dopo la squalifica scontata nel derby e il rientro di Izzo dopo le cinque partite saltate per infortunio: serve un brevilineo per contrastare il capitano azzurro. A sinistra è sicuro invece l’impiego di Ricardo Rodriguez, un altro dei rivitalizzati (come Djidji) dall’allenatore".