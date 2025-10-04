Nuovo Stadio e restyling Maradona, altro incontro ADL-Manfredi prima dello Sporting
Aurelio De Laurentiis non vuole fermarsi per il nuovo stadio. Ed in questo senso ci sono stati nuovi contatti con il sindaco Gaetano Manfredi. Non c’è posto migliore di parlare dello stadio standosene al Maradona, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando dell'appuntamento fissato non casualmente prima di Napoli-Sporting con il presidente ed il primo cittadino che si sono avvicinati alla sfida parlando del futuro.
In attesa della convocazione dello Zes, si è avuto modo di parlare delle varie ipotesi, a partire ovviamente dalla costruzione di un nuovo stadio - difficile a Caramanico, nei pressi del Centro Direzionale - mentre il Comune non può che andare avanti per ristrutturare la struttura di Fuorigrotta, per fare in modo che Napoli possa avere un ruolo nell’Europeo del 2032.
