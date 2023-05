Obiettivo record di punti in Serie A: Sarri nel mirino di Spalletti

Dopo due giorni liberi, spiega il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli si ritrova con un nuovo obiettivo: il record storico di punti in Serie A.

Oggi pomeriggio appuntamento a Castel Volturno: il Napoli riparte con gli allenamenti. Dopo due giorni liberi, spiega il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli si ritrova con un nuovo obiettivo: il record storico di punti in Serie A.

"L’atmosfera è di festa, i giocatori, dopo il trionfo di Udine e la sfida contro la Fiorentina, hanno potuto ricaricare le batterie rilassandosi con le rispettive famiglie. Spalletti anche è rientrato a Milano con i suoi cari, vuole che la squadra rimanga sul pezzo nelle ultime quattro gare per chiudere in maniera brillante il proprio meraviglioso cammino in campionato. Un obiettivo può essere il record storico dei 91 punti compiuto dal Napoli di Sarri"