Occhio a Chiesa: l'attaccante bianconero ha una motivazione speciale contro il Napoli

Una partita speciale anche per Federico Chiesa. L'attaccante bianconero sarà della partita e avrà certamente una voglia di rivalsa in più.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sfida dalle mille emozioni. Domani sera al "Maradona" il Napoli ospiterà la Juventus per cercare di dare continuità al successo ottenuto nel recupero di campionato in casa del Sassuolo per 6-1. Di fronte però ci saranno gli uomini di Massimiliano Allegri che vogliono rispondere al successo con polemica del Milan di ieri in casa della Lazio e mettere le cose in chiaro in ambito secondo posto. Una partita che vale molto per la classifica di entrambe le squadre, con gli azzurri di Calzona che vogliono rientrare nella zona europea al più presto possibile.

Riscattare l'1-5 dell'anno scorso

Una partita speciale anche per Federico Chiesa. L'attaccante bianconero sarà della partita e avrà certamente una voglia di rivalsa in più. Oltre a dimostrare al suo allenatore la sua qualità, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la punta vorrà vendicare sportivamente il pesante 5-1 subito la scorsa stagione proprio in questo stadio. Era il Napoli di Luciano Spalletti che a maggio avrebbe festeggiato lo scudetto.

Messaggio a Spalletti

E proprio al tecnico di Certaldo vuole recapitare un messaggio. Dimostrare di essere pronto anche per la Nazionale visto che il commissario tecnico azzurro lo ha preconvocato insieme a Kean. Obiettivo quindi giocarsi le sue chance anche in chiave Europeo che si giocherà l'estate prossima in Germania.