Occhio a sinistra: Lang scalpita, ma spunta idea a sorpresa per Allegri

vedi letture

Domenica, senza la presenza di Alisson, si apre un importante scenario tattico per l'attacco del Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina. Noa Lang resta in forte candidatura per una maglia da titolare dal primo minuto, con Massimiliano Allegri che ne sta valutando l'impiego per dare estro e imprevedibilità al reparto avanzato.

Tuttavia, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, le gerarchie non sono ancora scolpite nella pietra: David Neres continua a dare segnali estremamente positivi sul piano fisico e mentale. L'esterno brasiliano sta ritrovando la condizione migliore e la giusta convinzione nei propri mezzi, fattori che stanno mettendo in serio dubbio le scelte del tecnico toscano per il tridente offensivo. Il ballottaggio tra Lang e Neres si risolverà soltanto nell'imminenza del fischio d'inizio, offrendo ad Allegri due carte di altissimo livello anche a partita in corso.