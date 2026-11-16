Quei 60 mln spesi e un rendimento sotto le aspettative

Situazione esterni d'attacco, con un focus dedicato a Lang e Neres, che sono costati complessivamente al Napoli quasi 60 milioni di euro

Situazione esterni d'attacco, con un focus dedicato a Lang e Neres, che sono costati complessivamente al Napoli quasi 60 milioni di euro, ma finora nessuno dei due è riuscito a convincere pienamente Questo il pensiero del Corriere dello Sport, che spiega come l'olandese abbia alternato prestazioni incoraggianti ad altre decisamente deludenti, senza trovare quella continuità necessaria per imporsi. Anche il rapporto con la tifoseria sembra essersi complicato dopo quanto accaduto in occasione della sfida contro la Lazio.

Quasi 60 milioni spesi, rendimento sotto le aspettative

Per Neres, invece, il problema principale resta la tenuta fisica. Il brasiliano ha dimostrato di possedere qualità tecniche importanti e nella passata stagione è stato anche decisivo nella conquista della Supercoppa. Tuttavia, i ripetuti infortuni ne hanno limitato pesantemente l'impiego, impedendogli di diventare un punto di riferimento stabile.

Due situazioni diverse, dunque, ma un interrogativo comune: continuare a puntare su entrambi oppure approfittare del mercato di gennaio per cambiare qualcosa sulle corsie offensive? La decisione spetterà al Napoli, chiamato anche a fare i conti con investimenti importanti che, almeno fino a questo momento, non hanno prodotto il rendimento sperato.