Oggi l'ultimo sforzo a Castel Volturno, poi riposo: da martedì inizia la missione Roma

Oggi l’ultimo allenamento della settimana, domani e lunedì riposo, poi la ripresa martedì a Castel Volturno. Questo il programma dei giocatori riportato dal Corriere dello Sport per i giocatori rimasti a lavorare con Conte. Il tecnico del Napoli sta sfruttando la sosta per inculcare i suoi concetti, per tenere motivato il gruppo e soprattutto i giocatori meno impegnati.

Su tutti Simeone e Neres: l’argentino ha segnato un poker giovedì nel test contro la Puteolana, doppietta per il brasiliano, che ultimamente ha visto molto poco il campo. L’ex Benfica è a secco di gol e assist dalla partita col Como (da allora 5 gare, di cui 3 spezzoni da 15’ e spettatore contro l’Inter). Oggi, intanto, proseguiranno gli impegni con le nazionali: Kvara con la Georgia contro l’Ucraina, Lobotka con la Slovacchia in Svezia, mentre Olivera è sceso in campo nella notte contro la Colombia: sarà l’ultimo a tornare (la Celeste gioca in Brasile, a Salvador, nella notte tra martedì e mercoledì).