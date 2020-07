"Ora merita più spazio": Lozano conquista tutti i quotidiani nelle pagelle

"Ingresso volenteroso, ma probabilmente tardivo. Il messicano è l’unico che riesce a creare un po’ di scompiglio nella retroguardia atalantina". Scrive così di Hirving Lozano l'edizione odierna di Tuttosport, con il messicano che strappa consensi nelle pagelle stilate da tutti i quotidiani. È da 6,5 per La Gazzetta dello Sport, così come perr il Mattino, mentre per il Corriere dello Sport merita un 6 in pagella: "Fa in modo che ci sia ancora qualche emozione e va vicinissimo tre volte al gol. Ora c’è e forse è arrivato il momento di concedergli lo spazio che 50 milioni di investimento e un talento presumibile possono ottenere".

I voti di Lozano

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6

Il Mattino 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 6

Repubblica 6,5

Tuttonapoli 6,5