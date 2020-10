Osimhen fa incetta di 8: "L'Atalanta lo accerchia e gli altri ne possono approfittare"

Partita di sacrificio per Victor Osimhen, che trova anche il suo primo gol in Italia con la maglia del Napoli. L'attaccante è stato devastante, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Fa reparto anche da solo e i movimenti sono funzionali alla squadra". Tuttosport evidenzia anche il lavoro fatto come prima punta: "I difensori dell'Atalanta lo accerchiano e gli altri attaccanti azzurri ne possono approfittare".

I VOTI DI OSIMHEN:

La Gazzetta dello Sport: 8 Corriere dello Sport: 8 Tuttosport: 7,5 Corriere della Sera: 7 Tuttonapoli.net: 8