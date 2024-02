Osimhen ha avuto delle coliche: il grande dubbio per il Genoa

Sulla questione l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

"Poi, è chiaro, bisognerà pure verificare le condizioni fisiche di Osimhen, che ha giocato sette partite su sette, s’è caricato di qualche supplementare come i suoi compagni ed ha avvertito qualche colichetta che l’ha tenuto persino in dubbio per la semifinale, che poi ha giocato, mentre adesso va risolto un altro rebus: ci sarà con il Genoa o questo viaggio interminabile e sfiancante spingerà il Napoli a rinunciare al proprio centravanti, (ex) capocannoniere, per tenerselo fresco, anche riposato, per la gara con il Barcellona, che è in calendario per mercoledì prossimo".