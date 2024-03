Osimhen, media orribile dal dischetto: nuovo errore impone una riflessione

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli non può contare su un tiratore infallibile dal dischetto: 6 trasformazioni su 9 tentativi in stagione. Per Victor Osimhen appena il 50% di media realizzativa: su quattro tentativi due gol e due errori. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli e i rigoristi: un vecchio problema che l’errore di Osimhen contro la Juventus, e l’ormai prossimo ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona in programma martedì, hanno reso nuovamente attuale.

Corsi e ricorsi storici, da queste parti, nonostante Victor sia un centravanti e un bomber formidabile: domenica lo ha ipnotizzato Szczesny e poi ci ha pensato Raspadori, tutto è bene quel che finisce bene, ma l’eventualità che la doppia sfida di coppa possa anche trascinarsi oltre i tempi supplementari e andare in archivio dopo una serie dal dischetto, beh, impone una riflessione. È vero che il principe azzurro del gol litiga spesso con i tiri dal dischetto, ma non è mica l’unico.