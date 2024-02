Osimhen, pioggia di 7 dai quotidiani: "Gli eroi mascherati sono così, sfruttano l'unica chance"

Un gol per ritrovarsi dopo un periodo difficile, culminato con la sconfitta nella finale di Coppa d'Africa.

Un gol per ritrovarsi dopo un periodo difficile, culminato con la sconfitta nella finale di Coppa d'Africa. Un gol che serviva al Napoli in una notte come quella di ieri, contro un avversario più che ostico. Grazie a Victor Osimhen il Napoli porta a casa un prezioso pareggio contro il Barcellona: "Se doveva essere lui il faro, la luce, immaginatevi Araujo come un nuvolone grigio che lo oscura per quasi tutta la partita. Al 75' è il peggiore in campo quando, in un attimo, diventa il migliore dei suoi con una giocata: con un lampo si libera di Martinez e sfrutta l'unica vera occasione a sua disposizione segnando un gol da centravanti vero. Si sa, i campioni sono così", scrive TMW.

Questa invece la valutazione del Corriere dello Sport: "Iñigo Martinez lo aggredisce alto e Araujo lo accompagna senza un briciolo di inutile delicatezza. Osi, però, non s’arrende mai: prova a far salire la squadra, parte a caccia della profondità perduta e alla fine vince lui. Primo pallone utile, Martinez sradicato e gol. Bentornato dopo 9 partite e 60 giorni: il Napoli è aggrappato al suo eroe mascherato".

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

TuttoNapoli 7

Il Mattino 7