Osimhen salta l'amichevole: primo test con difesa a 3, la formazione è già fatta

Oggi prima amichevole contro l'Anaune Val di Non. Ma con quale formazione? Come scrive il Corriere dello Sport, ieri, nel corso delle prove tattiche andate in scena nella seconda sessione d'allenamento della giornata, Conte ha anche schierato una formazione che potrebbe cominciare dal 1': 3-4-2-1 con Caprile in porta; Marin, Rrahmani e Juan Jesus nella linea a tre; Gaetano al fianco di Anguissa, Mazzocchi-Spinazzola sulle fasce; Politano e Lindstrom alle spalle di Simeone. Il Cholito e non Osimhen, sospeso tra le terapie della mattina e una dose pomeridiana di menù differenziato.