Osimhen segna ancora e ADL gli paga un nuovo bonus: la cifra

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la doppietta al Torino l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha raggiunto quota 25 gol stagionali e, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per contratto scatta un nuovo bonus da 130 mila euro, che il presidente De Laurentiis è felice di pagargli. Non solo: intanto, si legge, ha pure raggiunto Eto’o: presto sarà il miglior africano del nostro campionato. Stagione super da parte dell'ex bomber del Lille mai così forte dall'inizio della sua carriera.