Osimhen tuttofare: a Bologna si è improvvisato anche... Magazziniere

Dove lo trovi un altro come Victor Osimhen? E' il quesito che si pone il Corriere dello Sport raccontando anche un aneddoto ieri a Bologna: "Osimhen che ieri ne ha segnati due al Bologna nel giorno della sua centesima partita con il Napoli in tutte le competizioni e che quando Spalletti lo ha richiamato in panchina, evidentemente ancora carico e pieno di adrenalina, s’è fatto anche una corsa negli spogliatoi per recuperare una maglia pulita a Bereszynski che perdeva sangue dal naso. Ma dove lo trovi uno del genere? Un attaccante che segna a raffica e decide le partite, che ti cambia la squadra, che agita gli avversari e che se c’è bisogno si sostituisce ai magazzinieri".