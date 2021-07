Ospina e Meret out, Spalletti a Dimaro con due baby portieri: i nomi

Tanti volti nuovi per il ritiro estivo di Dimaro, con molti calciatori ancora indisponibili. Organico inedito. Lo arricchirà, Spalletti, con Machach, Tutino, Luperto, Gaetano, Ounas e altri rientranti dai prestiti, oltre a qualche giovane del vivaio azzurro. In porta per esempio mancheranno sia Meret che Ospina, per il ritiro di Dimaro ci saranno Contini, il portiere della Primavera Idasiak, Baietti (‘2003) e Boffelli (‘2004). Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.