Ospina rimandato dai quotidiani: "Esce a valanga e condanna il Napoli alla sconfitta"

David Ospina, portiere del Napoli, è stato bocciato dai quotidiani per aver procurato il rigore. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Sarebbe stata una serata del tutto tranquilla per il portiere, ma se l'è complicata da solo uscendo a valanga su Darmian e provocando il calcio di rigore".

Per il Corriere dello Sport la sua prova è da 6: "Il rigore è un gesto disperato, non una colpa. Fa da spettatore, in pratica".

Voto 5.5 per il Corriere della Sera: "Condanna il Napoli con l'uscita che causa il rigore".