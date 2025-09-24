Out Buongiorno? Il Mattino: "Conte ha già scelto la coppia centrale per il Milan"

Out Buongiorno? Il Mattino: "Conte ha già scelto la coppia centrale per il Milan"TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Non solo cattive notizie dall’infermeria azzurra dopo la sfida vittoriosa al Pisa. Mentre Alessandro Buongiorno rischia uno stop prolungato, da Castel Volturno arrivano segnali positivi su un altro fronte: secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Amir Rrahmani ha smaltito il problema fisico ed è pronto a tornare titolare.

Il difensore kosovaro, fermo nelle ultime settimane per l'infortunio subito in nazionale, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto già domenica prossima, in occasione di Milan-Napoli a San Siro. Stando alle anticipazioni del quotidiano, sarà proprio la coppia Rrahmani-Beukema a guidare la retroguardia partenopea contro i rossoneri.