Ovazione per Osimhen e Rrhamani: il racconto del primo giorno di scuola

C'è stato grande entusiasmo ieri per il primo giorno di scuola del Napoli che si è ritrovato al San Paolo prima di partire, oggi, alla volta di Castel di Sangro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che c'è stata grande ovazione per Victor Osimhen così come per Rrhamani, i due volti nuovi, col terzo - Petagna - costretto a restare a casa in isolamento dopo la positività al tampone. Oggi comincia il ritiro in Abruzzo che durerà fino al 4 settembre.