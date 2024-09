Palermo verso il Maradona: Dionisi pensa al turnover col Napoli

Il tecnico dei rosanero Dionisi dovrebbe dare spazio a chi ha giocato meno fino a questo punto.

Il Palermo cambia volto in vista del match di Coppa Italia contro il Napoli. Secondo quando riportato da Giornale di Sicilia, il tecnico dei rosanero Dionisi dovrebbe dare spazio a chi ha giocato meno fino a questo punto. Il quotidiano spiega che non è da escludere uno schieramento con soli due mediani a centrocampo:

dovrebbe esserci Ranocchia in cabina di regia con Claudio Gomes in panchina dopo i problemi accusati col Cesena. In difesa possibile inserimento di Buttaro, mentre in attacco ci sarà Brunori dal 1' affiancato probabilmente da Le Douaron spiega il quotidiano.