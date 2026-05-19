Panchina Napoli, non solo Sarri o Allegri: spuntano due nomi alternativi per la panchina

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Le trame di mercato del Napoli non si fermano però a Grosso e si intrecciano con quelle del Bologna, dove lavora un vecchio e mai dimenticato pallino di Adl

Il casting per il futuro tecnico del Napoli si arricchisce di profili giovani e di grande prospettiva, con Fabio Grosso che è balzato tra i nomi più caldi sul taccuino di Aurelio De Laurentiis dietro gli esperti Sarri e Allegri. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. L'ex campione del mondo del 2006, considerato uno dei migliori esponenti della nuova generazione di allenatori in Serie A, viene da una stagione brillante alla guida del Sassuolo. Il suo lavoro in terra emiliana non è passato inosservato, attirando non solo le attenzioni del club azzurro, ma anche quelle della Fiorentina, pronta a scommettere su di lui nell'ottica di un profondo rinnovamento tecnico della rosa viola.

Panchina Napoli, le altre idee di De Laurentiis

Le trame di mercato del Napoli non si fermano però a Grosso e si intrecciano con quelle del Bologna, dove lavora un vecchio e mai dimenticato pallino del presidente De Laurentiis: Vincenzo Italiano. Il tecnico dei rossoblù continua a riscuotere un grandissimo gradimento da parte della dirigenza partenopea per la sua filosofia di gioco offensiva e la capacità di valorizzare i giovani. Con i fari puntati sull'asse Bologna-Firenze, la società azzurra valuta attentamente le proprie mosse, consapevole che la scelta del dopo-Conte segnerà inevitabilmente le ambizioni future del club.